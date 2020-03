Ein kurzes charttechnisches Update zur Paion Aktie, die wir gestern bei einem Kurs von 1,995 Euro in den Blickpunkt gerückt hatten. Die nächsten Wochen werden interessant werden und der Grund liegt in den USA: Die Zulassungsbehörde FDA wird bis zum 5. April über den Zulassungsantrag für Paions Narkosemittelkandidaten Remimazolam entscheiden. Zusammen mit dem Vertriebspartnern von Ort stehen die Aachener bereits in den ...