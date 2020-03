Grafik zeigt Ländervergleich: Was Börsenriesen zur Wirtschaft beitragen

Anleger sprechen gerne von den US-Börsenriesen. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt haben die Top-Unternehmen vieler anderer Länder aber ein deutlich höheres Gewicht, zeigt eine Grafik von HQ Trust.Wenn von Tech-Giganten oder Einzelhandelsriesen die Rede ist, geht es oft um US-Unternehmen. Wird der Börsenwert allerdings in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) gesetzt, zählen die US-Konzerne eher zu den Zwergen, wie eine Grafik von HQ Trust zeigt.Fondsmanager Sven Lehmann hat die Marktkapitalisierung der Top-10-Unternehmen wichtiger Industrie- und Entwicklungsländer mit dem Bruttoinlandsprodukt des jeweiligen Landes verglichen. Das Ergebnis: In drei Staaten – Saudi-Arabien, der Schweiz sowie Hongkong – liegt der Börsenwert dieser Firmen sogar über dem...