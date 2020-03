FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach den herben Verlusten in der Vorwoche aufwärts gegangen. Investoren setzten darauf, dass sich mit den G7 die bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt den wirtschaftlichen Belastungen der Coronavirus-Epidemie entgegen stemmen. Der Dax stieg am frühen Nachmittag um 1,9 Prozent auf 12 079,04 Punkte. Die Erholung relativiert sich allerdings mit dem Blick zurück: In den vergangenen acht Sitzungen war der Dax um 14 Prozent oder fast 2000 Zähler eingebrochen.

Die führenden westlichen Industrieländer (G7) bekundeten am Dienstag ihren Willen, gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vorzugehen. Die Verbreitung des neuartigen Virus und die Auswirkungen auf Finanzmärkte und Wirtschaft würden genau beobachtet, hieß es in einer Erklärung der Finanzminister und Notenbankchefs nach einer Telefonkonferenz. Die Finanzminister seien bereit, auch fiskalische Maßnahmen - also beispielsweise höhere Staatsausgaben - zu ergreifen, soweit dies notwendig sei.