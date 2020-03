Am Donnerstag werden sich die gegenwärtigen Hauptakteure auf dem syrischen Kriegsschauplatz ein weiteres Mal treffen. Wladimir Putin hat Recep Tayyib Erdogan zu Gesprächen nach Moskau eingeladen. Was scheinbar so zielführen wirkt hinsichtlich der Lösung eines Konflikts, den der völkerrechtswidrige Einmarsch der Türkei in das Nachbarland erst zu einem internationalen Krisenherd hat werden lassen, entpuppt sich

Der Beitrag Türkei, Syrien, Griechenland: „Deutschland schafft nichts“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Tomas Spahn.