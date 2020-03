An den Aktienmärkten läuft heute die lang ersehnte Erholung auf die heftigen Verluste der vergangenen Tage ein. Immerhin hatten Dax & Co. über 13% verloren. An PowerCell scheint diese Erholung jedoch komplett vorüber zu gehen. Konnte die Aktie gestern noch einen Kursschub verzeichnen, geht es heute schon wieder 3% nach unten. (Ist PowerCell wirklich eine Anlagealternative? Welche Wasserstoff-Aktie jetzt durchstartet, lesen Sie hier )

PowerCell verlor ausgehend vom Allzeithoch von 32,25 Euro am 19. Februar bis zum vergangenen Freitag über 41%. Da schlug die Aktie bei nur noch 17,88 Euro auf. Für viele ein günstiges Schnäppchen. Doch war das vielleicht zu kurz gedacht? Gibt es im Bereich Wasserstoff aussichtsreichere Alternativen?

PowerCell ist ein noch recht junges Unternehmen. Gegründet 2008 in Schweden konzentriert sich das Unternehmen mit seinen knapp 50 Mitarbeitern auf die Entwicklung von Brennstoffzellen. Der deutsche Zulieferer Bosch ist ebenfalls an dem Unternehmen beteiligt.