Wirecard – Warnung dann die Zinssenkung…!

Visa warnt vor stark sinkenden Umsätzen, so wie es bereits Mastercard getan hat. WDI stark am Dienstag, doch die Zinssenkung in den USA bedeutet auch für die Aktie was. So wie für alle anderen, die hart an diesem Markt hängen. 600 Punkte rauf vom Montagstief waren gut. Doch mindestens ein Test der 12.000 steht an, eher könnte der DAX nochmal tiefer. Denn – diese Senkung war nicht gut. Sie zeugt von Panik bei der FED, sie kommt ähnlich wie in der Finanzkrise nicht aus der Position der Stärke oder des Rationalen. Ihr kauft an der 12.200 den DAX-Turbo-Bear zu Absicherung GB9S24. Take Profit auf 13,30 Euro stellen. Bei Wirecard lautet die Spekulation kurzfristig JM704K. Take Profit dort auf 1,50 Euro stellen. Diese Woche, in der man soviel über Trading lernen kann wie nie zuvor seit dem Jahr 2010 arbeiten wir auf und machen Euch für Situationen wie diese fit im TRAININGSTAG ADVANCED am Samstag. 6 Stunden Training von Trading-Profis für solche, die es werden wollen. Anmeldung und Infos unter info@feingold-research.com für die 2 verbleibenden Plätze für unsere Schulung, für die Ihr nur Euren Laptop, Zeit und viel viel Wissenslust auf Trading mitbringen müsst.