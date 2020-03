Reverse-Bonus-Zertifikate eignen sich grundsätzlich für Anleger, die davon ausgehen, dass S&P500 oder Nasdaq100 bis Mitte Juni keine neuen Höchststände markieren.

Auch in den USA schickt das Corona-Virus die Bullen in Quarantäne: Der S&P500 (US78378X1072) liegt gegenüber seinem Höchststand bei 3.393,52 Punkten (17.2.) knapp 10 Prozent im Minus, ebenso geht es dem Nasdaq100 (US6311011026, Hoch 9.736,57 Punkte am 19.2.20). Wer bezweifelt, dass die Indizes kurzfristig zu neuen Höhenflügen starten, kann mit Reverse-Bonus-Zertifikaten einen defensiven Baustein ins Depot aufnehmen und bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

S&P500: bis Mitte Juni immer unter 3.400 Punkten (10 Prozent Puffer)