Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir erwarten in den kommenden Wochen aufgrund der Viruskrankheit Covid 19 Gegenwind für die globale Wirtschaft, dessen Ausmaß noch zu beziffern ist, so die Experten der Apo Asset Management GmbH (apoAsset).Bislang hätten die Unternehmensgewinne in den vergangenen Wochen im Einklang mit der verbesserten Konjunkturstimmung moderat zulegen können. [ mehr