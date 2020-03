Das vierte Quartal von Baidu wird als stark angesehen. Der Umsatz steigt um 6 Prozent auf 28,8 Milliarden CNY an, das liegt über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie verbessert sich von 13,4 CNY auf 26,5 CNY.Der Ausblick auf das neue Quartal kommt hingegen nicht gut an. Demnach soll der Umsatz um 5 Prozent bis 13 Prozent sinken. Einerseits wurde in China die goldene Woche verlängert, was die Werbeeinnahmen reduziert, ...