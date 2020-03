× Artikel versenden

Aktien Wien Schluss ATX nach acht Verlusttagen im Plus

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 30,9 Punkte oder 1,11 Prozent auf 2.809,58 Einheiten. Nach acht Verlusttagen in Folge konnte der ATX am Dienstag wieder etwas Boden gutmachen. Sorgen um die …





