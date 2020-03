Ölpreise reduzieren Gewinne nach unerwarteter US-Leitzinssenkung

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag ihre zu Wochenbeginn gestartete Erholung nur mit gebremstem Tempo fortgesetzt. Die überraschende uLeitzinssenkung in den USA sorgte nicht für Beruhigung, sondern für einen leichten Dämpfer. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent nur noch 52,40 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 69 Cent auf 47,44 Dollar.

Die US-Notenbank (Fed) reduzierte den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent. Die Fed begründete die Entscheidung mit der Ausbreitung des Coronavirus, der die Wirtschaft belaste.