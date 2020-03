Überraschende US-Zinssenkung sorgt nicht für mehr Zuversicht an Finanzmärkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die überraschende Leitzinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) hat am Dienstag nicht für mehr Zuversicht an den Finanzmärkten gesorgt. Die Aktienmärkte gerieten sogar unter Druck. Es gab vielmehr eine Flucht in die als als ausfallsicher geltenden Staatsanleihen. Der US-Dollar ist zu fast allen wichtigen Währungen unter Druck geraten.

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus reduzierte die Fed ihren Leitzins überraschend und außerplanmäßig um 0,50 Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent. Es handelt sich um die erste Notfall-Zinssenkung der US-Notenbank seit der weltweiten Finanzkrise.