MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag stark zugelegt. Die meisten Börsen schlossen mehr als 4 Prozent höher und bauten damit ihre Vortagesgewinne nach dem Ausverkauf der Vorwoche aus. In den Mittelpunkt traten am Nachmittag Neuigkeiten aus den USA. So senkte die Notenbank Federal Reserve (Fed) den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte. Die Währungshüter begründeten ihren Schritt damit, die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise eindämmen zu wollen.

Der Moskauer Leitindex RTSI schnellte um 4,19 Prozent hoch auf 1358,03 Punkte.