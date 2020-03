Die Zahlen von NFON zum vierten Quartal liegen über den Erwartungen. So meldet die Gesellschaft ein bereinigtes EBITDA von -0,9 Millionen Euro, die Experten von Baader hatten mit -2,6 Millionen Euro gerechnet.2020 soll es bei den wiederkehrenden Umsätzen ein Plus von 22 Prozent bis 26 Prozent geben. Das hingegen liegt etwas unter den Erwartungen der Experten. Beim EBITDA will NFON in den kommenden drei bis fünf Jahren den ...