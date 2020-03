Die Aktienmärkte sind nun in einer entscheidenden Phase! Die Not-Zinssenkung durch die Fed um 0,5% könnte das Signal für einen Bärenmarkt sein, wie die Finanzgeschichte zeigt (das passierte zuletzt 2008, 2007 und 2001, also alles keine guten Börsenjahre!). Nach kurzer Euphorie drehen die Aktienmärkte wieder ins Minus, und auch der gestrige heftige Anstieg (Dow Jones +5%) ist eher ein Symptom für eine Bärenmarkt-Rally als für einen Bullenmarkt (Bullenmärkte steigen normalerweise langsam und konstant). So oder so: die Märkte preisen tritz des heutigen Schritts der Fed mit 100% einen weitere Senkung bei der nächsten Fed-Sitzung am 18.März ein. Eines scheint klar: die nächsten Tage und Wochen werden ein wilder Ritt!

