× Artikel versenden

Anlegerverlag PLUG POWER: Bärenstark!

Nach dem Corona-Schock versuchten sich die Aktienmärkte heute an einer technischen Erholung, die aber zuletzt immer mehr Risse bekam. Auch die Wasserstoff-Aktien konnten zunächst zulegen, mussten diese Gewinne aber im Tagesverlauf nahezu geschlossen wieder abgeben. So notieren Nel ASA, Ballard Power & Co. zur Stunde in etwa auf Vortagesniveau. Umfrage: Was glauben Sie, welche Wasserstoff-Aktie […]





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.