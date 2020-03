DAX, Dow Jones, Wirecard – was ist denn nun los? Markt bricht ein…

Liebe Leser im freien Bereich, unsere Abonnenten haben im Turbo-Dienst heute einen immensen Spaß mit uns, so glauben wir. Ein Trade jagt den anderen und unsere Short-Eindeckung massiver Art auf der 12.100/12.100 nehmen wir jetzt voll mit. Dazu gibt es neue Trades. Auf Wirecard haben wir Euch hier angesagt gegen 18 Uhr, dass man short gehen sollte. Den Markt ja ebenso – zum Nachlesen. bitte auch da – Gewinne nehmen. Wer so etwas mag und das gerne im Abo erleben möchte, dann mit allen Trades und allem was das Traderherz begehrt – der kann unseren Turbo-Dienst abonnieren. Oder einfach testen, Ihr könnt ja jederzeit kündigen, bei Nichtgefallen. Wir versuchen jetzt mal parallel Fußball zu schauen und für unsere Leser dazusein – nicht einfach an einem Tag, an dem die FED aus Panik die Zinsen senkt.