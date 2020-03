^ DGAP-News: Sixth Wave Innovations Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave und CTRI geben das Projekt 'Grüne Alternativen' für die Auslaugung und Ausbringung von Gold bekannt

Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave und CTRI geben das Projekt 'Grüne Alternativen' für die Auslaugung und Ausbringung von Gold bekannt

---------------------------------------------------------------------------

Sixth Wave und CTRI geben das Projekt "Grüne Alternativen" für die Auslaugung und Ausbringung von Gold bekannt



Vancouver, British Columbia. 3. März 2020. - Sixth Wave Innovations Inc. (das "Unternehmen" oder "Sixth Wave" oder "SIXW") gibt bekannt, dass der gemeinsam eingereichte Vorschlag zum Test der

IXOS(R)-Goldextraktionstechnologie in Zusammenarbeit mit dem Centre Technologique des Résidus Industriels ("CTRI") und einem der führenden 10 Goldproduzenten (der "Testpartner") genehmigt wurde. Die Initiative, bekannt als "Grüne Alternativen für die Auslaugung und Ausbringung von Gold", soll im März 2020 beginnen (das "Projekt").



Ziel des Projekts ist die Validierung alternativer, umweltfreundlicher Auslaugungstechnologien sowie Sixth Waves IXOS(R)-Technologie zur Extraktion von Gold aus Cyanid und alternativen Laugungsmitteln. Die Tests werden an niedrighaltigen Tailings (Aufbereitungsrückständen aus dem Bergbau) durchgeführt, die aus einem vom Testpartner betriebenen Goldbergbaubetrieb stammen. Das Projekt wird eine Vielzahl alternativer Laugungsmittel zum Auslaugen von Gold untersuchen, darunter Thioharnstoff, Thiocyanat, Thiosulfat und Halogene (Brom, Jod usw.).



Nach anfänglichen Laugungs-Testarbeiten werden

IXOS(R)-Goldextraktionskügelchen

(die "IXOS(R) Beads") im direkten Vergleich mit Aktivkohle getestet, um Gold aus verschiedenen Laugungslösungen zu extrahieren. Diese Untersuchung umfasst auch Benchmark-Tests der IXOS(R)-Perlen als Mittel zur Extraktion von Gold aus einer Cyanid-Lösung.



"Dies ist eine wichtige Initiative für Sixth Wave und unsere IXOS(R) Hochleistungs-Goldextraktionsprodukte", sagte Dr. Jon Gluckman, President & CEO von Sixth Wave. "Die IXOS(R)-Plattform hat über kürzlich angekündigte Allianzen mit angesehenen Namen wie Sumitomo und CyPlus Vertriebsvereinbarungen für mehrere internationale Märkte geschlossen. Die verbleibende Aufgabe an dieser Stelle besteht zunehmend darin, die Leistungsfähigkeit dieser Technologie effektiv bekannt zu machen, die in Vergleichsstudien die Aktivkohle übertrifft. Wir danken CTRI für die Erleichterung dieser Beziehung zu einem bekannten Goldproduzenten und für die Gelegenheit, die relativen Vorzüge von IXOS(R) in direkten Vergleichstests und insbesondere im Rahmen dieser Initiative zum "grünen Bergbau" zu präsentieren.