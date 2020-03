DGAP-News: Sixth Wave Innovations Inc.





Sixth Wave und CTRI geben das Projekt "Grüne Alternativen" für die Auslaugung und Ausbringung von Gold bekannt





Vancouver, British Columbia. 3. März 2020. - Sixth Wave Innovations Inc. (das "Unternehmen" oder "Sixth Wave" oder "SIXW") gibt bekannt, dass der gemeinsam eingereichte Vorschlag zum Test der IXOS(R)-Goldextraktionstechnologie in Zusammenarbeit mit dem Centre Technologique des Résidus Industriels ("CTRI") und einem der führenden 10 Goldproduzenten (der "Testpartner") genehmigt wurde. Die Initiative, bekannt als "Grüne Alternativen für die Auslaugung und Ausbringung von Gold", soll im März 2020 beginnen (das "Projekt").