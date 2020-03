S&P500 – Der erste Teil ist überstanden! Nach anlaufen des Unterstützungsbereiches zwischen 2856 – 2728 Punkten baut der Markt das erwartete Tief für Welle (a) in Weiß aus und geht in die hinterlegte Gegenbewegung über.

Dass der Index nicht direkt nach Süden durchgereicht wurde, war enorm wichtig, um ein Durchreichen in Richtung 2500 Punkte zu vermeiden. Der S&P500 kann in der laufenden Gegenbewegung bekanntlich ohne weiters noch den Bereich von 3183 Punkten anlaufen, bevor die Bären erneut in die Offensive übergehen.