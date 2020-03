Die Primärerwartung für die laufende Korrektur in Welle [iv], ebenfalls in Rot dargestellt, sollte in Richtung €216 - €185 laufen. Ein Alternativszenario würde unserer Ansicht nach erst in Betracht kommen, wenn die Marke von €185 unterschritten würde.

Im Primärszenario sehen wir nach der Korrektur zunächst eine Stabilisierung des Marktes und übergeordnet, dass der Titel von Adidas neue Hochs anlaufen dürfte (in Grün dargestellt). Nach dieser Gegenbewegung erwarten wir, dass die Aktie als nächstes mittelfristiges Ziel die Marke von €420 anlaufen sollte.

FAZIT

Grundsätzlich sehen wir die aktuelle Abwärtsbewegung für den Start des DAX 30-Aktien-Pakets auf Grund der attraktiven Einstiegsmöglichkeiten als erfreulich an. Auf längere Sicht sehen wir den Titel von Adidas neue Allzeithochs anlaufen. Wichtig ist, dass die Titel nicht unter €185 fallen, damit dieses Primärszenario aufrechterhalten werden kann.

Dies wird nicht der Untergang des Finanzsystems, wie man es uns allen seit Jahren schon hundert Mal erzählt hat und jedes einzelne Mal damit falsch lag. Wir werden gerade durch diese Korrektur noch unglaublich ertragreiche Einstiege erhalten gerade im Bereich der Aktien!

Warum? Weil wir diese Werte zu Spottpreisen kaufen nachdem diese Korrektur zu Ende ist!

