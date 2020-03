NEW YORK (dpa-AFX) - Die überraschende Senkung des Leitzinses in den USA hat den Euro am Dienstag angetrieben. Kurz nach Ankündigung der Maßnahme war die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1213 geklettert und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Januar. Im New Yorker Handel kostete sie zuletzt 1,1178 Dollar.

Die US-Notenbank hatte wegen der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Auswirkungen des neuen Coronavirus ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Der Leitzins liegt nun im Korridor von 1 bis 1,25 Prozent. Damit schmilzt der Zinsvorsprung der USA gegenüber dem Euroraum, so dass der Dollar nachgab und der Euro stieg.