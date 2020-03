Auch die Titel der Allianz mussten in den aktuellen Marktturbulenzen Federn lassen. Böse Zungen behaupten, dass gegen den Corona-Virus nicht einmal eine gute Versicherung hilft. Dennoch sehen wir große Chancen, dass durch die Korrektur eine neue Dynamik in das DAX-Schwergewicht aus München kommen könnte. Für unser Primärszenario sehen wir aktuell eine Chance von 60%iger Eintrittswahrscheinlichkeit.

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 60%​​​​​​​

Der Chart zeigt es deutlich: Die Allianz-Aktie markierte ihr Hoch in Welle 1, im Chart in Türkis hervorgehoben. Die erste Bestätigung für unser Primärszenario ist das bereits erfolgte Unterschreiten des 14.8%-Retracement bei €205. Nun erwarten wir in diesem Szenario eine Korrektur in Welle 2, die ebenfalls in Türkis im Chart eingezeichnet ist und die in Richtung der €183 - €116 laufen dürfte.

Von dort wäre der Weg frei für einen anschließenden Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Zur Erinnerung, selbst langjährige Allianz-Aktionäre können sich nur noch dunkel an das letzte Allzeithoch erinnern, das liegt nun nämlich schon 20 Jahre zurück: Im Jahr 2000 markierte die Allianz ein Allzeithoch bei €354. Wir gehen davon aus, dass bei einem Kurs von unter €216 die imminente Abwärtsbewegung erhalten bleibt und die nächste bedeutende Unterstützung bei einem Kurs von €188 liegen würde.

Szenario 2 Alternativszenario // Chance: 40%

In unserem Alternativszenario gehen wir davon aus, dass der Markt erst einmal tiefere Notierungen anlaufen könnte. Allerdings hätte diese Welle bereits im Bereich von €161 am 38.2%-Retracement ihr Ziel erreicht. Auch in diesem Szenario sehen wir daher übergeordnet die Allianz-Titel neue Hochs anlaufen.

FAZIT

Unsere Schlussfolgerung aus beiden Szenarien ist, dass wir den Markt zunächst tiefere Notierungen anlaufen sehen. Wichtig ist, dass die Aktie sich über €116 hält. Übergeordnet sehen wir in beiden Szenarien jedoch neue Hochs für Allianz und langfristig sogar das Potenzial für eine Verdopplung.

