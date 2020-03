S&P500 – Da hilft auch die FED nicht! Nach der außerplanmäßigen Zinssenkung durch die FED, läuft der S&P500 den anvisierten Bereich von 3141 Punkten für Welle (b) in Weiß an und dreht anschließend wieder nach Süden ab.

Wie erwartet hat es sich in der Aufwärtsbewegung zum Wochenstart lediglich um eine korrektive Gegenbewegung gehandelt in deren Anschluss wir nun tiefer Notierungen anlaufen werden. Wir wollen an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 33% davon ausgegangen werden muss, dass der Markt mit einem Unterschreiten von 2728 Punkten Notierungen im Bereich von 2500 – 2300 Punkten anlaufen wird, bevor sich dieser nachhaltig stabilisiert.