Die Bären werden vorerst in der $1570 Region gebremst, wo sich eine elementare Unterstützungszone befindet. Wir gehen davon aus, dass Welle 4 in Grün abgeschlossen wurde. Damit diese Einschätzung weiterhin Gültigkeit besitzt, dürfen wir nun keinesfalls ein neues Tief ausbauen, dies würde sonst die Türe zu weiteren Abverkäufen bis in die $1400 Region öffnen.