Kapitalmarktvolatilität beschert flatex und DeGiro im Februar Rekordzahlen

* Volatilität treibt Zahl der Wertpapiertransaktionen im Februar auf pro forma 4,7 Millionen



* Pro forma bereits über 65.000 Neukunden und 8,7 Millionen abgewickelte Transaktionen in 2020



Frankfurt am Main/Amsterdam - Die Volatilität in den vergangenen Wochen hat einen großen Beitrag zum exzellenten Jahresstart von flatex (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) und DEGIRO geleistet. So haben im Februar über 10.000 Interessenten die flatex Depoteröffnung durchlaufen (+128% im Vergleich zum Vorjahresmonat) während DEGIRO 27.000 Neukunden gewinnen konnte (+210% im Vergleich zum Vorjahresmonat). Insgesamt wickelten beide Broker im Februar pro forma 4,7 Millionen Transaktionen ab (+92% im Vergleich zum Vorjahresmonat), flatex 1,8 Millionen und DeGiro 2,9 Millionen Transaktionen.



"Die Volatilität hat in den vergangenen Wochen spürbar zugenommen. Die Unsicherheit an den Märkten, insbesondere rund um das Thema Corona-Virus ist erkennbar. Einmal mehr resultieren Volatilität und Marktunsicherheiten in stärkerer Handelsaktivität unserer Kunden. Darüber hinaus freuen wir uns, dass sich seit Jahresbeginn rund 15.000 Neukunden für das flatex Angebot entschieden haben. Das beweist eindrucksvoll, welches Vertrauen wir als etablierter und langjähriger Online-Broker genießen.", sagt Frank Niehage, CEO der flatex AG. "Genauso wichtig war es für uns, dass unsere flatex Systeme trotz teilweise vierfacher Last außerordentlich stark funktioniert haben. Am stärksten Februar-Handelstag haben wir bei flatex über 150.000 Transaktionen abgewickelt, bei DEGIRO waren es rund 270.000 Transaktionen."

Im Dezember hatte flatex bereits 9,4% von DEGIRO erworben, die restlichen 90,6% der Anteile werden nach Zustimmung der niederländischen Behörden erworben. Der diesbezügliche DNO-Genehmigungsantrag ist im Februar gestellt worden, sodass die formale Genehmigung durch die Aufsicht und das anschließende Closing im zweiten Quartal 2020 erwartet werden kann.