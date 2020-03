Dabei sind beide Unternehmen schon recht weit bei der Erfüllung der vereinbarten Bedingungen. Das einzige, was fehlt, sind bisher zwei notwendige Genehmigungen des Deals mit dem chinesischen Unternehmens seitens des australischen Foreign Investment Review Boards (FIRB) und aufgrund der chinesischen Investmentbestimmungen.

Dass man das „Sunset Date“ der Finanzierung verschieben muss, liegt nun vor allem an der australischen Behörde. Das FIRB ist an Yibin Tianyi Lithium herangetreten und hat eine längere Prüfzeit eingefordert. Über konkrete Hintergründe der Initiative vonseiten der Behörde machen die Gesellschaften keine Angaben. Man werde weiter mit dem chinesischen Finanzierungspartner und dem FIRB zusammen arbeiten, um die notwendigen Genehmigungen schnellstmöglich zu erhalten, heißt es von Seiten AVZ Minerals in einer aktuellen Mitteilung.

Zudem hat AVZ Minerals weiter das Einverständnis des chinesischen Partners erhalten, mit anderen Investoren über weitere Finanzierungsmittel zu verhandeln. Voraussetzung ist allerdings, dass im Falle der Emission weiterer Anteilscheine der Anteil von Yibin Tianyi Lithium an AVZ Minerals nicht so weit verwässert wird, dass eine Beteiligung von 11 Prozent unterschritten wird.

Auch über die Kapitalbeteiligung hinaus arbeiten AVZ Minerals und der chinesische Partner an der Vertiefung der Beziehungen. Yibin Tianyi Lithium baut derzeit im eigenen Heimatland eine neue Anlage zur Produktion von 25.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr. Im Juni dieses Jahres soll an dem Standort die Produktion aufgenommen werden. Planungen des Unternehmens sehen vor, die Kapazitäten langfristig auf 100.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr zu vervierfachen.

Bei der Produktion wird AVZs Manono-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo eine wichtige Rolle spielen. Hier soll unter anderem Lithium gefördert werden. Jüngste metallurgische Arbeiten brachten hervorragende Daten bei der Lithium-Rückgewinnung hervor und zeigten, dass die bisherigen Labortests sich auf industrielle Größenordnungen skalieren lassen. Vor allem für die Machbarkeitsstudie zum Manono-Projekt waren das wertvolle Erkenntnisse.

Jüngst waren die Manager von AVZ Minerals in China, um den im Bau befindlichen Standort von Yibin Tianyi Lithium zu besuchen. Beide Unternehmen verhandeln eine verbindliche Abnahmevereinbarung für die Lithiumprodukte, die das australische Unternehmen auf seinem Projekt in der Demokratischen Republik Kongo fördern wird. Ein solcher Vertrag wäre für AVZ Minerals dann eine weitere absolute Top-Nachricht. Die nächsten Wochen bleiben also ereignisreich!

