Für die Börsen gibt es nichts Schlimmeres, als die Ungewissheit über den weiteren Fortgang. Dies spiegelt sich in diesen Tagen so eindrucksvoll wider wie selten. Dabei befindet sich auch der deutsche Aktienmarkt im Crash-Modus. Auch wenn sich solche Phasen nur schwer mit den Hilfsmitteln gängiger Analysemethoden fassen lassen, sind derzeit einige Auffälligkeiten zu beobachten. So befindet sich der DAX in einem so steilen Abwärtstrend, dass der Abstand zur 21-Tage-Durchsschnittslinie auf über 10% angewachsen ist. Einen solch großen Abstand hat es schon seit einiger Zeit nicht mehr gegeben. Dies spricht für sich genommen, für eine bevorstehende Gegenbewegung. Gestern wurde dieser steile Abwärtstrend zwar gebrochen, die anfängliche freundliche Entwicklung wurde aber im Tagesverlauf wieder negiert, weshalb der Ausbruch noch auf tönernen Füßen steht. Mit der jüngsten Abwärtsbewegung haben die Umsätze deutlich angezogen, was auf eine Ausverkaufsstimmung hindeutet. Der Umsatz am Freitag lag dabei höher, als an einem großen Options-Verfallstermin. Auch wenn es nicht ungewöhnlich ist, orientiert sich der DAX derzeit besonders daran, was die US-Märkte in der abgelaufenen Handelssitzung gemacht haben. In der vergangenen Nacht litt der US-Markt zwar erneut unter starken Verlusten, die Indikationen heute Morgen deuten aber bereits wieder auf eine Entspannung hin. Unter solchen Vorzeichen ist eine seriöse Technische Analyse nur schwer möglich. Auch die kommenden Tage werden volatil und unsicher bleiben.