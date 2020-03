Metro: Mega-Deal voraus?

Unverhofft kommt oft. Am gestrigen Dienstag traf das sicherlich auf die Aktie von Metro zu, die quasi auf den letzten Metern des regulären Börsenhandels um über 19% nach oben schoss. Was war passiert? Aus Amerika wurde gemeldet, dass der dortige Lebensmittellieferant Sysco Interesse an einer Übernahme des Großhändlers hätte.

Zum Vergleich: Sysco, die unter anderem Restaurants, Krankenhäuser und Schulkantinen beliefern, setzten im vergangenen Jahr rund 60 Mrd. Dollar um. Metro brachte es auf einen Jahresumsatz von rund 30 Mrd. Euro. Nachdem der deutsche Großhändler endlich die Supermarktkette Real losgeworden ist, dürfte eine Übernahmelösung, ob nun tatsächlich durch Sysco oder später durch andere durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Denn eine tatsächlich zwingende neue Wachstumsstrategie hat Metro bislang nicht präsentiert.

Für die Aktie ist der heutige Sprung aber auch technisch sehr wichtig. Denn damit steigt nun stark die Chance, aus dem bisherigen Abwärtstrend herauszukommen. Doch im Moment ist es noch zu früh, hier schon die Korken knallen zu lassen. Für sehr risikobereite Anleger ist das Papier aber zumindest spekulativ nun wieder interessant, alle anderen beobachten zunächst die weitere Meldungslage.