flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI im April-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX konnte sich rund um die massive Kauflaune an den Aktienmärkten zunächst kräftiger bis auf 48,64 US-Dollar je Fass erholen. Nachdem die Wirkung der Fed-Zinssenkung um 50 Basispunkte am Markt verpuffte und sich vermehrt wieder die weitere Ausbreitung des Corona-Virus in Italien, Südkorea und vor allem auch in den USA selbst thematisch in den Vordergrund drängte, fiel der Preis für das schwarze Gold wieder zurück. Im Zentrum steht nun das OPEC-Treffen in Wien, dass für den Donnerstag anberaumt ist. Zuletzt sprach sich die OPEC für eine Förderkürzung um 600.000 Fass pro Tag aus, doch diese Kürzung wird rund um den enormen Einbruch auf der Nachfrageseite aufgrund der Corona-Krise nicht mehr als ausreichend zu bezeichnen sein. Saudi-Arabien könnte auf dem OPEC-Meeting die Kürzung von bis zu einer Millionen Fass pro Tag empfehlen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 06. Januar 2020 bei 63,01 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 28. Februar 2020 bei 43,85 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei 48,38/51,17/53,43 und 55,69 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 43,85 US-Dollar, sowie bei den Projektionen von 141,06/39,33 und 36,54 US-Dollar in Betracht.





Long: DE000MF7JQB8 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Apr20

Short: DE000MC3RZ03 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Apr20

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer ...