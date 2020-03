Die letzten Höchststände markierte das Wertpapier von Covestro Anfang 2018 um 95,78 Euro und wechselte anschließend seinem Trendverlauf. Dieser dauert noch immer an und drückte die Aktie bis zur letzten Woche auf eine markante Unterstützungszone aus Anfang 2016 um 35,65 Euro abwärts. Trotz mehrerer Ausbruchsversuche in den letzten Wochen, kam nicht so recht Schwung in den Wert hinein, dieser gleitet entlang seiner Abwärtstrendlinie weiter abwärts. Vorbörslich allerdings zeichnet sich eine vielversprechende Stabilisierung an, die durchaus für ein spekulatives Long-Investment genutzt werden kann. Bis zu einem regelrechten Kaufsignal ist es aber noch weit hin.