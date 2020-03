Ob der Abverkauf jetzt bereits eine Übertreibung nach unten darstellt, ist zwar nicht sicher, denn man kann die wirtschaftlichen Konsequenzen der Virus-Ausbreitung ebenso wenig klar absehen wie den Effekt möglicher Stimuli durch Regierungen und Notenbanken, auf die so mancher Investor dieser Tage hofft. Daher ist ein Long-Trade in egal welcher Aktie derzeit eine spekulative Angelegenheit. Bei Infineon hätte man dabei indes den Vorteil, dass dieser vorangegangene Selloff den mittelfristigen Trend nicht gebrochen, sondern ihn im Gegenteil bestätigt hat. Der Chart zeigt:

Wird die Verbreitung des Corona-Virus auch die Halbleiterindustrie und damit Chiphersteller wie Infineon treffen? Diese Frage wird zwar derzeit heiß diskutiert, aber konkrete Antworten kann es noch nicht geben: Man muss es abwarten. Diese Unsicherheit war der Grund, weshalb die Aktie in den vergangenen zwei Wochen massiv unter Druck geraten war. Aber daraus eröffnet sich ein Vorteil für das bullische Lager. Denn während man zuvor alle Risiken konsequent ignoriert hatte, sind sie jetzt, nachdem die Aktie in der Spitze über 23 Prozent nachgegeben hat, im Kurs enthalten.

Auf mittelfristiger Schlüsselzone aufgesetzt

Infineon hat am Montag präzise auf der mittelfristigen, im Sommer 2019 etablierten Aufwärtstrendlinie aufgesetzt, die derzeit bei 17,65 Euro verläuft. Diese Linie ist Teil einer Kreuzunterstützung, die darüber hinaus aus der übergeordneten, aus dem Sommer 2018 stammenden und im letzten November überwundenen Abwärtstrendlinie bei 17,44 und der 200-Tage-Linie bei aktuell 18,00 Euro besteht. Infineon setzte auf der Aufwärtstrendlinie auf und zog bis zum Handelsende des Montags so weit wieder an, dass auch die 200-Tage-Linie verteidigt wurde.

Solange die Aktie diese charttechnische Schlüsselzone hält, besteht eine gute Chance, dass diese Verteidigung als Sprungbrett für einen neuen Aufwärtsimpuls fungiert, zumal die durch den vorherigen Abstieg überverkauften markttechnischen Indikatoren wie der im Chart mit eingeblendete Stochastik-Oszillator dem bullischen Lager Rückenwind verleihen würde. Ein Kursziel wäre das bisherige Jahreshoch, der Level also, den die Aktie vor dem Beginn der panischen Verkäufe auf Basis der Virus-Epidemie erreicht hatte. Da sich der Aktienmarkt insgesamt aber in einer äußerst volatilen und nervösen Phase befindet und offen ist, ob und wie stark sich die Corona-Problematik auf Infineon auswirkt, ist jegliche Positionierung, ob Short oder Long, als hochspekulativ einzustufen.