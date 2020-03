Nach panischer Fed-Zinssenkung: Goldpreis, US-Bonds und Goldaktien legen weltweit zu!

Offenbar sehen viele Investoren in der Zinssenkung durch die Federal Reserve eine Panikreaktion. In der Folge gehen die Aktienmärkte in die Knie. Im Gegenzug steuern viele Investoren die sicheren Häfen Staatsanleihen und Gold an. Auch die Aktien von Goldproduzenten legen kräftig zu.

Die Welt war noch nie so verschuldet wie heute. Und auch die Zinsen befinden sich weltweit auf einem historisch niedrigen Niveau. Dennoch glaubte die amerikanische Notenbank, dass man mit einer kräftigen Zinssenkung um 0,5 Prozent den Märkten eine Corona-Schutzimpfung verpassen kann. Doch der Schritt der Federal Reserve wurde vielmehr als Panikreaktion verstanden. In der Folge verloren die Aktienmärkte kräftig und gaben anfängliche Gewinne ab. So verlor der Dow Jones Industrial 2,9 Prozent, der breiter gefasste S&P 500 büßte 2,8 Prozent ein. Und an der Technologiebörse Nasdaq gab der Composite-Index um drei Prozent nach. Stattdessen griffen die Anleger kräftig am Anleihemarkt zu. So sank die Rendite von US-Bonds mit einer zehnjährigen Laufzeit erstmals unter ein Prozent. Man kann also nicht einmal mehr im Dollar-Raum Zinsen bekommen. Im Zuge dessen konnte auch der Goldpreis kräftig bis auf 1.640 US-Dollar je Unze zulegen. Sichere Häfen scheinen gefragt zu sein. Und es stellt sich die Frage, ob die Fed nicht über den Atlantik schaut, wo die Europäische Zentralbank trotz Nullzinsen die Wirtschaft nicht flott kriegt. Man kann die Pferde zur Tränke führen, saufen aber müssen sie schon selbst, hat der Ökonom John Maynard Keynes einmal gesagt. Offenbar hat man das aber in den NOtenbanken schon lange vergessen.

Sorgen um globale Rezession

Der Grund für diese Markt-Reaktion scheint klar zu sein. Die Panik-Aktion der Fed schürt die Sorgen um eine weltweite Rezession in Folge des sich ausbreitenden Corona-Virus. Niemand wird deshalb nun wieder ins Stadion, in Restaurants oder ins Kino gehen, drückte es ein Broker in New York ganz plastisch aus. Die Geldpolitik kann so etwas wahrscheinlich gar nicht verhindern, zumal die Fed in der Börsengeschichte stets zu spät agierte. In Folge sogenannter „Notfall-Zinssenkungen“ gab der S&P 500 bei den letzten sieben Malen im Durchschnitt um 7,3 Prozent in den folgenden 12 Monaten nach. Einen wirklich positiven Effekt hatte lediglich die Kürzung als Reaktion auf die drohende Finanzkrise durch den Kollaps des Hedge Funds LTCM im Jahr 1998, wie diese Zusammenfassung durch die Deutsche Bank zeigt.