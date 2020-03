Die TeamViewer gehörte vor allem in den letzten beiden Tagen zu den positiven Überraschungen an der Frankfurter Börse und - so zynisch es klingt - zu den Gewinnern der Pandemie-Panik. TeamViewers Großaktionär Permira hat die Kursentwicklung nun für eine Platzierung von 22 Millionen Anteilscheinen des Software-Konzerns genutzt. Die Papiere wurden zu 32 Euro deutlich unter dem gestrigen Tageshoch bei 37,23 Euro abgegeben. Der ...