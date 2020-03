Fidelity International zum Corona-Schock: Zerreißprobe für die Kapitalmärkte

Es ist sicherlich noch zu früh, die Coronakrise mit der Finanzkrise 2008 zu vergleichen. Dennoch haben beide Entwicklungen eines gemeinsam, warnt Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International: ihre Ansteckungsgefahr.

Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Auch wenn es derzeit noch verfrüht ist, die anhaltende globale Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19) mit der großen Finanzkrise aus dem Jahr 2008 zu vergleichen, vereint beide Ereignisse schon jetzt eine Tatsache: ihre Ansteckungsgefahr. Vor etwas mehr als zehn Jahren ging es um die Ansteckung, die von wertlosen Schuldpapieren ausging und den Finanzsektor an den Rand des Abgrunds brachte. Heute sind es die Viren des Erregers Covid-19, die Angst verbreiten und den Alltag in vielen Teilen der Welt stark zu beeinflussen drohen.Großveranstaltungen wie der Autosalon in Genf und die Internationale Touristikmesse in Berlin (ITB) sind bereits abgesagt. Geschäftsreisen werden weitgehend eingestellt und Urlauber überlegen sich genau, ob sie ihre geplante Reise antreten sollen. Das alles wird starke Auswirkungen auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen und die weltweite Konjunktur haben. Aktuell ist zudem zu erwarten, dass sich dieser Effekt auch über das erste Quartal 2020 hinaus auswirken wird.Märkte reagieren spät, aber deutlich auf EpidemieDie globalen Kapitalmärkte sind zu Beginn des Jahres mit einem Risikofaktor überrascht worden, den niemand auf der Agenda hatte. Dabei hatte sich zum Jahreswechsel gerade eine gewisse Erholungstendenz für die Weltwirtschaft abgezeichnet. Die ersten offiziellen Daten, die uns nach dem Ausbruch des Erregers aus China erreicht haben, zeichnen ein dramatisches Bild der Lage: Der Einkaufsmanagerindex des produzierenden Gewerbes in China fiel auf 35,7 Punkte und somit auf den niedrigsten je gemessenen Stand. Die Service-Komponente fiel mit 29,6 Zählern noch drastischer und zeigt, dass der chinesische Dienstleistungssektor praktisch zum Erliegen gekommen ist.Die Kapitalmärkte haben überraschend spät, aber dafür umso schärfer auf die Gefahr einer globalen Ausbreitung des Virus reagiert. Der jüngste Kursverfall war einer der gravierendsten, der je in einer Woche an den globalen Märkten beobachtet werden konnte. Die Volatilität stieg in kürzester Zeit signifikant an. Vieles spricht dafür, dass wir uns bereits auf dem Weg in eine Rezession befinden.