Im frühen Handel am heutigen Mittwoch kämpft die Nel Aktie um wichtige charttechnische Impulse. Bisherige Kurse in der ersten Handels-Viertelstunde an der Frankfurter Börse liegen zwischen 1,12 Euro und 1,15 Euro, der aktuelle Kurs der Wasserstoff-Aktie bei 1,131 Euro (+5,0 Prozent) in der Nähe des Tageshochs. Spekulative Käufe scheinen angesichts der heute Morgen nicht gerade starken Tendenz an der Börse hier aktuell ein Faktor ...