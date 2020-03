DIALOG SEMICONDUCTOR leuchtet heute in kräftigem Grün. Schließlich wird die Aktie heute 4,14% nach vorne katapultiert. Aktuell kostet der Titel damit 32,48 Euro. DIALOG SEMICONDUCTOR ist damit gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Denn der Kurs liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. So genügt ein Kursrutsch von 4% für ein neues 4-Wochen-Tief. Bisher lag dieses Low bei 31,06 Euro. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Anleger, die bei DIALOG SEMICONDUCTOR eher fallende Kurse setzen, haben heute eine günstige „Nachkaufgelegenheit“. Schließlich gibt es Puts heute noch einmal deutlich günstiger. Wer von der Aktie ohnehin überzeugt ist, für den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die Mühlen.