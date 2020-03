Janus Henderson Experten im Q&A | Disruption im Gesundheitswesen

Was sind Ihrer Meinung nach die revolutionärsten Veränderungen in der Arzneimittelentwicklung?

Bisher bestand die Arzneimittelentwicklung darin, chemische Verbindungen zu modifizieren, sie zu testen und empirisch zu untersuchen, ob das Medikament die gewünschte Wirkung hatte. Heute ist eine gezieltere Entwicklung möglich. Wenn wir zum Beispiel das defekte Gen und das Protein, das es bildet, kennen, kann man dort direkt ansetzen. Dadurch wird die Therapie individualisierter und damit weitaus wirksamer.

Besonders revolutionär sind die Fortschritte bei der DNA-Sequenzierung, also dem Prozess, mit dem die Reihenfolge der chemischen Bausteine oder Basen, aus denen die DNA besteht, bestimmt wird. Sie ist heute in viel größerem Umfang und wesentlich schneller möglich. In der Vergangenheit konnte immer nur in einem DNA-Molekül auf einmal die Nukleotid-Abfolge bestimmt werden. Heute ist es dank neuer Technologie möglich, Millionen von Fragmenten gleichzeitig zu sequenzieren und die Daten mit wesentlich besserer Rechenleistung kostengünstiger zu analysieren. Dieser Prozess wird als Sequenzierung der nächsten Generation bezeichnet und hat zur Entdeckung neuer genetischer Ziele geführt, die der Schlüssel zum Verständnis und zur Behandlung von Krankheiten sind.