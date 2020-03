Wenn die Continental-Aktie das aus charttechnischer Sicht mögliche Kursziel von 85 Euro erreicht, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Nachdem die Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) im Januar 2018 bei 257,40 Euro ein Allzeithoch verzeichnet hatte, ging der Aktienkurs in eine massive Abwärtsbewegung über. Laut Analyse von www.godmode-trader.de setzte die Aktie im August 2019 auf dem 61,8% Retracement der Aufwärtsbewegung ab dem Jahr 2009 bei 104,37 Euro auf und erholte sich danach auf 133,10 Euro. Im Januar 2020 verzeichnete die Aktie bei 99,26 Euro allerdings wieder ein neues Tief. Nach einer kurzfristigen Erholung geriet die Aktie in der vergangenen Woche wieder unter Druck. Da ein Boden derzeit nicht in Sicht ist, erscheint ein Kursrückgang auf bis zu 85 Euro als möglich. Die charttechnische Situation würde sich erst ab einem Kursanstieg auf 115,60 Euro, dem Hoch vom 17.2.20, aufhellen.

Wer dem pessimistischen Szenario in Form eines weiteren Kursrückganges auf 85 Euro den Vorzug gibt, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.