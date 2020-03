UBS Asset Management lanciert neuen ETF für Investments in chinesische A-Shares

Insbesondere für internationale Anleger konzipiert, umfasst dieser Index Large- und Mid-Cap Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai und Shenzhen gelistet sind. Der Index wird anhand der China A Stock Connect Listings auf Grundlage des Offshore-Wechselkurses des Renminbis berechnet. Seit seiner Gründung im November 2008 hat der MSCI China A auf Jahresbasis eine Rendite von 7,33 Prozent erzielt.

Im Laufe der Jahre hat UBS Asset Management eine umfassende lokale Expertise in China aufgebaut. Mit der Lancierung dieses ETFs bietet UBS AM Investoren nun einen einfachen Zugang zum chinesischen Festlandmarkt, um das Engagement in diesem Bereich flexibel erhöhen und gleichzeitig Portfolios besser diversifizieren zu können.