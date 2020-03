Wirecard und DAX – Mühle auf-Mühle zu funktioniert

Auf 11.600/11.700 long – auf 12.100 / 12.200 short – das ist unsere Empfehlung schon seit Tagen. Dienstag Abend war es gegen 20 Uhr wieder kipplig, wir sind Long gegangen im Turbo-Dienst (Unten seht Ihr die Trades der letzten 3 Tage mal im Screenshot) und wieder hat es geklappt. Heute früh machen wir – Sie ahnen es. Mit dem Bear GB9PXK mit Limit 15 Euro stellt Ihr Euch wieder antizyklisch in den Markt! Beim US-Markt bietet sich short der Bear KA9ZHV an. Es sind wunderbare Tage, um aktiv richtig Geld zu verdienen. Mühle-auf-Mühle-zu funktioniert auch bei Wirecard. Diesen speziellen Tradingansatz, der ganz viel mit Psychologie zu tun hat – übrigens Fear and Greed Gestern bei 9 um 20 Uhr – erklären wir Ihnen am Samstag im Trainingstag Advanced auch in einer Stunde ganz speziell. Wir haben soviel Material für unseren Schulungstag für aktive Trader, das wird am Samstag bestimmt eine Überziehung brauchen. Es ist etwas für alle, die einen Mix aus Psychologie, Momentum und technischer Analyse schätzen und aktiv traden wollen und es perfektionieren wollen. Infos – info@feingold-research.com wie immer. Übrigens – sobald der Samstag voll ist – wir werden im Mai noch einen Tag abhalten. Dann unter der Woche mit LIVE-Trading.