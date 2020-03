w:o: Wie kann das sein? Corona hält doch die ganze Welt in Atem – auch und gerade die Börsen. Wurden Ihre Kunden nicht nervös?

Preiswerk: Ich möchte nicht verhehlen, dass wir den einen oder anderen besorgten Anruf, den einen oder anderen zurückgezogenen Antrag oder auch die eine oder andere Kündigung erhalten haben. Das waren erfreulicherweise bislang allerdings nur Einzelfälle. Noch erfreulicher war: Unsere Mittelzuflüsse waren um ein Vielfaches höher als die Abflüsse. Wir konnten insbesondere viele große Tickets verbuchen – hohe sechsstellige und auch siebenstellige Summen. Wir können uns also nicht beklagen.

w:o: Wie erklären Sie sich das?

Preiswerk: Viele unserer Kunden haben unseren langfristigen Anlageansatz verinnerlicht – und bewahren in solchen Situationen nicht nur die angezeigte Ruhe, sondern sehen Kursrückgänge im Zweifel eher als guten Zeitpunkt für einen Einstieg oder eine Aufstockung. Unsere oft vermögenden Kunden sind vielfach erfahren in Sachen Geldanlage. Dadurch begehen sie den schmerzvollsten und bedauerlicherweise gleichzeitig häufigsten Anlegerfehler vielleicht etwas seltener als andere.

w:o: Der da wäre?

Preiswerk: In solchen Tagen in Panik zu verkaufen. Denn nur so wird aus einem bis dahin theoretischen Buchverlust ein echter Verlust. Sicher, statistisch gesehen würfelt jeder auch mal eine sechs – erwischt also beim Aus- und Einstieg den goldrichtigen Zeitpunkt. Allerdings ist es statistisch leider auch viel wahrscheinlicher, dass ein solches sogenanntes Markttiming in einem Desaster endet. Denn niemand weiß, wie sich die Kurse kurzfristig entwickeln, wann der Tiefpunkt erreicht ist, wann und wie schnell es wieder hoch geht. Das zusätzliche Problem bei solchen Aktionen: Die Meisten verpassen den Aufschwung. Daher stehen nachweislich jene, die solche Dellen – auch drastische – einfach aussitzen, am Schluss meist besser da als jene, die zwischenzeitlich aus- und wieder einsteigen.

w:o: Das heißt, Whitebox hat an den Portfolios seiner Kunden nichts geändert? Sie betreiben doch aktives Risikomanagement?

Preiswerk: Ja, aber darunter verstehen wir kein kurzfristiges Risikomanagement. Denn die oft teuren Maßnahmen halten ihr Versprechen nicht: Sie kosten den Anleger zu viel – auch Rendite. Und was noch schlimmer ist: Sie verbessern oft noch nicht einmal das Risiko-Rendite-Profil. Unsere Perspektive beim Risikomanagement ist wie bei der Anlage selbst eine mindestens mittelfristige: Nur, wenn sich unsere mittel- bis langfristigen Kapitalmarktannahmen verändern, passen wir unsere Portfoliozusammensetzungen an. Und zwar egal, ob das im Hinblick auf Opportunitäten oder veränderte Risikostrukturen ist – oder beides. Da kann das Coronavirus bzw. dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft eine Rolle spielen, muss es aber nicht.

w:o: Also nichts tun?

Preiswerk: Nun ja: „Nichts tun“ heißt in diesem Sinne auch nicht wirklich nichts tun. Natürlich beobachten wir die Situation sehr genau und bauen die neuen Daten und Informationen in unsere komplexen Berechnungsmodelle mit ein. Bloß: Im Portfolio schlagen sich Erkenntnisse nur nieder, wenn und sobald sich „die (Wirtschafts-)Welt“ nach unserer Einschätzung mittel- bis langfristig tatsächlich (relevant) anders darstellt. Nur weil Panik herrscht, werden wir ganz sicher nicht aktiv. Unsere Kunden sollten uns zum Teufel schicken, wenn wir so etwas täten.

w:o: Sie haben gesagt, Ihre Kunden sehen die aktuelle Situation auch oft als guten Einstiegszeitpunkt. Sie auch?

Preiswerk: Im Zweifel durchaus, ja. Doch auch hier handeln wir nicht überhastet. Als Value-Investoren schwimmen wir von Natur aus gegen den Strom. Wir sind sogenannte „Contrarians“. Oder um es mit Warren Buffett zu formulieren: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“. Die grundlegende Hypothese: Preis und Wert einer Anlage sind nicht dasselbe. Der Preis kann zeitweise sogar deutlich vom sogenannten fairen Wert abweichen, langfristig jedoch kehrt er zu selbigem zurück. Tiefe Preise in irrationalen Börsenphasen sind also für einen Value-Anleger in der Tat eher Grund zum Ein- als Aussteigen. Die Kunst dabei: Jene Anlagen zu identifizieren, die „zu Unrecht“ zu tief bepreist sind – im Unterschied zu jenen, die billig sind und auch sein sollten.

w:o: Und wie machen Sie das?

Preiswerk: Wir identifizieren fortwährend aus über 300 Anlageklassen, Regionen und Sektoren die attraktivsten Anlagen. Wir sind jedoch nicht nur Value-Investoren, sondern auch von der positiven Wirkung einer breiten Diversifikation überzeugt. Deshalb setzen wir die einzelnen Bausteine in einem aufwändigen Verfahren so zusammen, dass möglichst viele der identifizierten Opportunitäten in möglichst großem Umfang repräsentiert sind, Chancen und Risiken aber dennoch dem gewünschten Risikoprofil entsprechend ausgewogen sind. So entstehen robuste Portfolios, die sich nicht nur in einem, sondern in vielen Szenarien gut entwickeln. Das machen wir nicht nur einmalig, sondern es ist die tägliche Arbeit, die wir für unsere Kunden verrichten.

w:o: Apropos gut entwickeln: Whitebox hat gerade vierten Geburtstag gefeiert und auch renditemäßig Vierjahresbilanz gezogen.

Preiswerk: Genau. Und die kann sich sehen lassen: Im relevanten Zeitraum haben unsere Portfolios im Branchenvergleich eine weit überdurchschnittliche Rendite erzielt. So lagen die Renditen in allen zehn Risikostufen — teils sogar deutlich — über den jeweiligen Vergleichsgruppen. Letztere repräsentieren alle in Europa zugelassenen Dach- und Mischfonds, die global investieren. Die Zuordnung zu einer der drei Vergleichsgruppen erfolgt anhand der Aktienquote. Auch im Echtgeldtest von brokervergleich.de belegt Whitebox per Ende Dezember 2019 im für uns längsten verfügbaren Zeitraum (seit 1. Mai 2016) mit 21,4 Prozent den ersten Platz.

Ein Blick in Portfolios unserer höchsten Risikostufen offenbart ebenfalls Interessantes: Ausnahmsweise haben wir auch des Deutschen liebsten Vergleichsmaßstab, den Dax, als Vergleich genommen – und siehe da: Wir haben nicht nur eine bis zu knapp 12 Prozentpunkte höhere Rendite erzielt, sondern selbige bei etwa halbem Risikoeinsatz.

w:o: Man sieht aber auch, dass es da durchaus die eine oder andere Delle auf dem Weg gab.

Preiswerk: Richtig! Und so wird auch deutlich, dass selbst ein außerordentlich gutes langfristiges Resultat selten durch eine jedes Jahr etwa gleichbleibende, ansehnlich positive Rendite erzielt wird. Nein, auf dem Weg dahin kann es durchaus auch erhebliche Abwärtsbewegungen geben. Wir verstehen entsprechend nicht, warum es in gewissen Geldverwalterkreisen zum heiligen Gral geworden ist, Renditen um jeden Preis zu glätten. Die bisherige Empirie dazu zeigt deutlich, dass das keine überdurchschnittlichen Resultate bringt. Uns jedenfalls sind etwas holprigere knapp 50 Prozent Rendite lieber als glatte 20 Prozent. Und das, obwohl unser Value-Ansatz durchaus dazu beiträgt, dass Ausschläge nach unten nicht ganz so heftig ausfallen, da unterbewertete Anlagen typischerweise weniger exponiert sind.

w:o: Frau Preiswerk, vielen Dank für Ihre Antworten!