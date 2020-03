Gröschls Mittwochskommentar: 10/2020

So, da sitzen wir nun im Schwanensee und triefen nur so vor Unsicherheit. Es stellen sich natürlich eine Reihe von Fragen rund um die ganze Virusgeschichte. Allen voran die, wie viel wir eigentlich wissen. Hartnäckig halten sich die Gerüchte, dass das Ding doch eines von Rotbarts Geschöpfen ist und sein Ursprung doch nicht ganz natürlich ist. Macht das einen Unterschied? Naja, im Prinzip nicht, allerdings stellt es in Frage, inwieweit wir unsere Annahmen bezüglich der tatsächlichen Gefährlichkeit der Geschichte adaptieren müssen. Rein quantitativ ist die Lage, geht man von der Zahl der Neuinfektionen bzw. dem Rückgang derer in China und den veröffentlichten Mortalitätsraten aus, hoffnungslos aber nicht so ernst, dass wir uns zu Tode fürchten müssten.

Demgegenüber stehen relativ drastische Maßnahmen bei den Versuchen der Eindämmung der Neuinfektionen verschiedenster Regierungen, die allesamt nur bedingt Früchte tragen. Die Österreicher gehen mit ihrem Ansatz der häuslichen Quarantäne hier einen etwas anderen eigenen Weg, was entweder darauf hindeutet, dass ihnen auch nicht mehr Informationen vorliegen als dem Durchschnittsbürger (was durchaus möglich erscheint ;-)) oder dass sie sich in ihr Schicksal ergeben, weil´s eh wurscht ist… Mal sehen!

Nicht ganz so entspannt dürfte die Lage hingegen die US Notenbank sehen. Sie hat gestern Nachmittag den Leitzinssatz um 50 Basispunkte gesenkt, was vor allem anderen ein deutliches Indiz dafür ist, dass ihnen der Popsch aufs Grundeis geht. Das hat der Markt dann gleich auch richtig interpretiert und nach einem ersten Versuch zu steigen, den Mut verloren und sich verabschiedet. Ganz nebenbei sind die zehnjährigen US Zinsen unter ein Prozent gefallen, was auch niemandem wirklich hilft.