NUTZTE DIE US-NOTENBANK DIE KURSERHOLUNG DER AKTIENMÄRKTE?

Die US-Notenbank hat gestern den Leitzins außerplanmäßig um 50 Basispunkte gesenkt. Die sogenannte Fed Funds Target Rate befindet sich mit sofortiger Wirkung in einer Spanne von 1,00 % bis 1,25 %. Grund dafür ist natürlich der Coronavirus. „Die Fundamentaldaten der US-Wirtschaft bleiben stark. Das Coronavirus birgt jedoch ein sich entwickelndes Risiko für die Wirtschaftstätigkeit“, so die Federal Reserve in ihrem Statement zum Zinsentscheid.

Eile schien geboten

Dieser Schritt dürfte für viele Anleger völlig überraschend gekommen sein. Denn die nächste reguläre Zinssitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) findet eigentlich in 15 Tagen am 18. März statt. Die Fed hielt es aber offenbar für notwendig, bereits jetzt in die Märkte einzugreifen.