Abwärtspotenzial ausgereizt

Sofern keine neuen Tiefstände in diesem Jahr mehr auftreten, könnte sich oberhalb von 110,01 US-Dollar ein Kursanstieg an den gestrigen Eröffnungskurs um 115,00 US-Dollar einstellen. Darüber bildet das Niveau zwischen 119,38 sowie dem EMA 200 bei 121,46 US-Dollar eine größere Barriere. Bis dahin könnte die American Express-Aktie auf Sicht der kommenden Stunden durchaus zulegen und macht ein Investment in entsprechende. Long-Positionen äußerst interessant. Eine Verlustbegrenzung ist unter den aktuellen Jahrestiefs von glatt 107,00 US-Dollar anzusetzen. Fällt die Akte jedoch direkt weiter durch, ist die letzte dreistellige Kursmarke von 100,00 als Support dran. Darunter müsste mit einem Rücklauf an die Dezembertiefs aus 2018 bei 89,05 US-Dollar gerechnet werden.