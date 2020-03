Gute Nachrichten für MorphoSys aus den USA: Die zuständigen Kartellbehörden haben den Kollaborations- und Lizenzvertrag für Tafasitamab zwischen MorphosSys und Incyte freigegeben. Das sorgt für hohe vereinbarte Zahlungen des Kooperationspartners an das süddeutsche Biotech-Unternehmen: „Das Inkrafttreten der Vereinbarung löst die Vorauszahlung in Höhe von $750 Millionen durch Incyte an MorphoSys sowie die Kapitalbeteiligung ...