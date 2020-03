Gegen Ende des abgelaufenen Monats hat der Coronavirus die internationalen Aktienbörsen in die Knie gezwungen.

Gegen Ende des abgelaufenen Monats hat der Coronavirus die internationalen Aktienbörsen in die Knie gezwungen. Die Kurszuwächse des laufenden Jahres sind dabei innerhalb einer Woche ausgelöscht worden. Nach den Kursgewinnen in 2019 und Anfang diesen Jahres war eine Konsolidierung sicherlich wünschenswert, weil gesund, gewesen. Allerdings in Geschwindigkeit (1 Woche) und Ausmaß (MSCI World mehr als ./. 10 %) nichts für schwache Nerven und ein Stresstest für jedes Depot.



Lesen Sie hier den vollständigen "Monatsbericht Februar 2020" von Ringelstein & Partner.





Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von Ringelstein & Partner.