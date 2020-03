FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Der Dax baute am Mittwoch die Gewinne im Verlauf des Vormittags kontinuierlich aus. Zuletzt stieg der Leitindex um 1,1 Prozent auf 12 118,47 Punkte und ließ somit die 12 000er Marke wieder hinter sich.

An der Wall Street hingegen waren die Anleger tags zuvor wieder in Deckung gegangen - trotz einer überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank. Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Schluss am deutschen Aktienmarkt kräftig nachgegeben. Wegen der Gefahren für die Wirtschaft durch das neuartige Coronavirus hatte die Fed den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Es gelang ihr damit aber nicht, die Sorgen am Markt zu mildern.