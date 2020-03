Rechtsstreit mit Check24: Kündigungsklausel der Huk24 ist unzulässig

Versicherungsverträge per E-Mail zu kündigen, ist bei der Tochtergesellschaft für das Direktgeschäft des Versicherers Huk-Coburg mitunter unmöglich. Das beanstanden die Betreiber der Online-Vergleichsplattform Check24 und sind daher auch gerichtlich gegen die Huk24 vorgegangen – mit Erfolg."Check24 gewinnt Rechtsstreit gegen Huk24", betiteln die Münchner Betreiber einer Online-Vergleichsplattform für Versicherungen und viele weitere Produkte ihr aktuelles Statement zu einer Entscheidung des Landgerichts Berlin (Aktenzeichen: 16 O 80/20), die im einstweiligen Rechtsschutz ohne Anhörung per Beschluss erging.Schriftliche Erklärungen per E-Mail oder FaxZankapfel war eine Vertragsklausel der Huk24, die laut Deutschlands größtem Vergleichsportal verbraucherfeindlich ist...