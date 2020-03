× Artikel versenden

Anlegerverlag EVONIK: Jetzt noch einsteigen?

Mit viel Vorschusslorbeeren startet EVONIK in den heutigen Handel. Schließlich wird die Aktie heute 3,05% nach vorne katapultiert. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 23,35 Euro hingeblättert werden. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein? Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. So reicht […]





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.